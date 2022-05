Journée des scolaires Ancienne abbaye des prémontrés Pont-à-Mousson Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle

Journée privilégiée pour le public scolaire, les élèves pourront parcourir les quatre jardins de l’Abbaye des Prémontrés à l’occasion d’une visite guidée. Ludique et adaptable suivant les âges, ce moment leur permettra d’acquérir des connaissances autour des différents types de jardins et d’apprendre davantage sur le symbolisme des fleurs. La visite peut être suivie ou précédée d’un repas tiré du sac au cœur du jardin sous la galerie du bord de l’eau.

Réservation auprès de Marisa Defonte. Gratuit pour les établissements scolaires du bassin de Pont-à-Mousson et les enfants moins de 6 ans.

L’abbaye des Prémontrés propose une visite ludique pour les enfants à travers les quatre jardins de l’abbaye. Le temps de visite et son contenu sont personnalisés en fonction de l’âge des enfants. Ancienne abbaye des prémontrés 9, rue Saint Martin, Pont-à-Mousson, Meurthe-et-moselle, Grand Est Pont-à-Mousson Meurthe-et-Moselle

