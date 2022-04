Journée des refuges LPO Saint-Rome-de-Tarn, 21 mai 2022, Saint-Rome-de-Tarn.

Journée des refuges LPO Saint-Rome-de-Tarn

2022-05-21 – 2022-05-21

Saint-Rome-de-Tarn Aveyron Saint-Rome-de-Tarn

Après le cap des 100 ans Refuges, venez découvrir ce qu’est un Refuge LPO !

C’est le Refuge LPO de Mme Gendre à Anglars St-Félix qui nous ouvrira ses portes à cette occasion. Un moment de partages et d’échanges avec une visite et présentation du site en matinée, un soupçon de convivialité avec un repas et une pincée de Nature l’après-midi rythmeront la journée.

Programme détaillé communiqué ultérieurement.

Informations, Manon Gosse

: 05 65 42 94 48

Après le cap des 100 ans Refuges, venez découvrir ce qu’est un Refuge LPO !

Après le cap des 100 ans Refuges, venez découvrir ce qu’est un Refuge LPO !

C’est le Refuge LPO de Mme Gendre à Anglars St-Félix qui nous ouvrira ses portes à cette occasion. Un moment de partages et d’échanges avec une visite et présentation du site en matinée, un soupçon de convivialité avec un repas et une pincée de Nature l’après-midi rythmeront la journée.

Programme détaillé communiqué ultérieurement.

Informations, Manon Gosse

: 05 65 42 94 48

OFFICE TOURISME DU PAYS DE LA MUSE ET RASPES DU TARN

Saint-Rome-de-Tarn

dernière mise à jour : 2022-04-27 par OFFICE TOURISME DU PAYS DE LA MUSE ET RASPES DU TARN