Journée des puits et de l’eau Hunspach, samedi 22 juin 2024.

Journée des puits et de l’eau Hunspach Bas-Rhin

L’association d’Histoire de Hunspach et environs organise une journée thématique autour du puits et de l’eau. Venez découvrir tous les secrets du mécanisme d’un puits à balancier, écoutez des contes sur les puits et admirez l’exposition sur le thème de l’eau. Profitez également d’un moment musical en compagnie de Serge Rieger et des enfants du village. 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-22 17:00:00

fin : 2024-06-23 18:30:00

74 rue Principale

Hunspach 67250 Bas-Rhin Grand Est assohistoire.hunspach@gmail.com

