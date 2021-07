Journée des Possibles Concarneau, 24 juillet 2021-24 juillet 2021, Concarneau.

Journée des Possibles 2021-07-24 – 2021-07-24

Concarneau Finistère

La Journée des possibles est un projet collaboratif qui repose sur le dynamisme du tissu associatif local, le soutien de nos partenaires, et l’implication des habitants du quartier.

Le thème de cette édition sera la musique avec 3 spectacles :

– Panique au bois béton

– Une Journée à Takalédougou

– Les Brother Kawa

Et des animations goupillées par les habitants, les associations et nos partenaires…

dernière mise à jour : 2021-07-01 par