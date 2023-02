Journée des Pianos Anciens Salle Paray / Conservatoire Darius Milhaud – musique, danse et art dramatique Aix-en-Provence Catégories d’Évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhone Sous l’initiative de Rémy Cardinale, professeur de pianos anciens, du département des Musiques Anciennes, le Conservatoire Darius Milhaud propose une journée exceptionnelle de découverte de cinq pianos historiques. Salle Paray / Conservatoire Darius Milhaud – musique, danse et art dramatique 380 Avenue Mozart Aix-en-Provence

dernière mise à jour : 2023-02-14 par

