Place de la mairie Saint-Jean-du-Bruel Aveyron EUR Saint-Jean-du-Bruel De 10h à 15h, venez admirer en “live” le travail des peintres ou dessinateurs amateurs qui seront installés dans différents endroits de St-Jean du Bruel pour en révéler toutes les beautés par leur travail artistique.

A la fin de la journées (17h-18h) les oeuvres seront exposées à la salle d’animation et le public votera pour attribuer plusieurs prix :

– Prix du dessin, sanguine, fusain ou pastel – Prix de l’aquarelle – Prix de l’acrylique ou de l’huile – Prix des enfants

