Journée des Peintres Parc municipal Gouex Catégories d’évènement: Gouex

Vienne

Journée des Peintres Parc municipal, 1 mai 2022, Gouex. Journée des Peintres

Parc municipal, le dimanche 1 mai à 09:00

Journée des Artistes Peintres —————————– ### Rencontre amicale et conviviale ### Venez peindre au bord de la rivière ou dans le parc à l’ombre des arbres remarquables. ### Quatres prix seront décernés

Inscription gratuite

La municipalité organise une journée des Artistes Peintres Amateurs dans le parc municipal Parc municipal 86320 gouex Gouex Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-01T09:00:00 2022-05-01T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Gouex, Vienne Autres Lieu Parc municipal Adresse 86320 gouex Ville Gouex lieuville Parc municipal Gouex Departement Vienne

Parc municipal Gouex Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/gouex/

Journée des Peintres Parc municipal 2022-05-01 was last modified: by Journée des Peintres Parc municipal Parc municipal 1 mai 2022 Gouex Parc municipal Gouex

Gouex Vienne