Lisieux, le samedi 14 mai à 10:00

JOURNÉE DES PEINTRES ——————– Le samedi 14 mai, ce sera la Journée des Peintres à Lisieux ! De 10h à 18h, de nombreux peintres locaux s’installeront dans le centre-ville de Lisieux avec leurs chevalets et leurs toiles, pour capturer avec leurs pinceaux l’essence de la Ville, son patrimoine et son architecture ! Avec _La rue vers l’art, Peinture Palette Passion, ALFC (Association Lexovienne de Figuration Créative), Les Amis de Pierre et l’Académie des Arts de Lisieux._

Gratuit

