Journée des peintres dans la rue Saint-Jean-du-Bruel, dimanche 26 mai 2024.

Les membres de l’atelier de peinture proposent aux peintres amateurs, néophytes ou expérimentés d’installer leur table ou leur chevalet dans le village. Marraine de la journée Christiane Millan

À partir de 9 h Accueil des participants à la salle d’animation café/thé, inscription. Le support sur lequel l’artiste va créer doit être vierge de tout trait, il est validé au dos par les organisateurs.

Les participants renseignent la fiche d’inscription et acceptent le règlement du concours

10 h à 16 h Chaque peintre s’installe à l’endroit de son choix tout en respectant la circulation des véhicules et des piétons. Les artistes créent en toute autonomie avec leur matériel, leur chevalet, chaise ou table. En cas de pluie, la salle d’animation est à leur disposition.

11 h à 13 h Tour des organisateurs dans les rues.

16 h à 17 h Les participants rapportent leurs oeuvres aux organisateurs, à la salle d’animation.

17 h à 18 h: Exposition au public des oeuvres réalisées dans la journée et vote du jury pour les prix Prix du dessin, sanguine, fusain ou pastel / Prix de l’aquarelle / Prix de l’acrylique ou de l’huile / Prix jeunesse (5-16 ans).

17 h 30 Remise des prix aux lauréats de chaque discipline, pot de l’amitié.

Concours doté de nombreux lots

Merci aux Sponsors Commerçants de Saint-Jean du Bruel, Hôtel du Midi Papillon, Galerie Dock Sud Sète et Caumes des livres Millau. C. R. Camboulives, C. Perret. 1ER PRIX oeuvres originales d’artistes. .

Saint-Jean-du-Bruel 12230 Aveyron Occitanie

