Saône-et-Loire

Journée des peintres Charolles, 17 juillet 2022, Charolles. Journée des peintres Parc de l’Hôtel de Ville 40 rue Baudinot Charolles

2022-07-17 08:00:00 – 2022-07-17 19:00:00 Parc de l’Hôtel de Ville 40 rue Baudinot

Charolles Saône-et-Loire EUR Peintres amateurs ou professionnels, envie d’un challenge et de passer une bonne journée, n’hésitez pas à vous inscrire pour peindre une toile, dans la journée, d’un paysage de votre choix dans Charolles ou la campagne proche. La vente aux enchères est au bénéfice de l’artiste. Inscription gratuite pour les peintres auprès de l’office de tourisme ou du Comité des fêtes de Charolles. Partez à la découverte des peintres dans la rue pour découvrir ou redécouvrir Charolles grâce au regard des artistes. Peintres amateurs ou professionnels, envie d’un challenge et de passer une bonne journée, n’hésitez pas à vous inscrire pour peindre une toile, dans la journée, d’un paysage de votre choix dans Charolles ou la campagne proche. La vente aux enchères est au bénéfice de l’artiste. Inscription gratuite pour les peintres auprès de l’office de tourisme ou du Comité des fêtes de Charolles. Partez à la découverte des peintres dans la rue pour découvrir ou redécouvrir Charolles grâce au regard des artistes. Parc de l’Hôtel de Ville 40 rue Baudinot Charolles

