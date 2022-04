JOURNÉE DES PEINTRES Briosne-lès-Sables Briosne-lès-Sables Catégories d’évènement: 72110

Briosne-lès-Sables

JOURNÉE DES PEINTRES Briosne-lès-Sables, 12 juin 2022, Briosne-lès-Sables. JOURNÉE DES PEINTRES Briosne-lès-Sables

2022-06-12 – 2022-06-12

Briosne-lès-Sables 72110 Briosne-lès-Sables Les peintres, amateurs ou professionnels, sont invités à peindre sur la commune de Briosne-les-Sables au cours de cette journée. Exposition des toiles peintes durant la journée en fin d’après-midi. Une belle occasion de découvrir la commune à travers les yeux des artistes ! +33 2 43 97 60 63 Les peintres, amateurs ou professionnels, sont invités à peindre sur la commune de Briosne-les-Sables au cours de cette journée. Exposition des toiles peintes durant la journée en fin d’après-midi. Briosne-lès-Sables

dernière mise à jour : 2022-03-29 par

Détails Catégories d’évènement: 72110, Briosne-lès-Sables Autres Lieu Briosne-lès-Sables Adresse Ville Briosne-lès-Sables lieuville Briosne-lès-Sables Departement 72110

Briosne-lès-Sables Briosne-lès-Sables 72110 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/briosne-les-sables/

JOURNÉE DES PEINTRES Briosne-lès-Sables 2022-06-12 was last modified: by JOURNÉE DES PEINTRES Briosne-lès-Sables Briosne-lès-Sables 12 juin 2022 72110 Briosne-lès-Sables

Briosne-lès-Sables 72110