Journée des Peintres

Journée des Peintres, 14 mai 2022, . Journée des Peintres

Le samedi 14 mai, c'est la Journée des Peintres à Lisieux ! De 10h à 18h, de nombreux peintres locaux s'installent dans le centre-ville de Lisieux avec leurs chevalets et leurs toiles, pour capturer avec leurs pinceaux l'essence de la Ville, son patrimoine et son architecture ! – Avec La rue vers l'art, Peinture Palette Passion, ALFC (Association Lexovienne de Figuration Créative), Les Amis de Pierre et l'Académie des Arts de Lisieux.

