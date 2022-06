Journée des Patrimoines du Parc à l’Abbaye de Saint-Jacut-de-la-mer Saint-Jacut-de-la-Mer, 9 octobre 2022, Saint-Jacut-de-la-Mer.

3 Rue de l’Abbaye L’abbaye Saint-Jacut-de-la-Mer Côtes d’Armor L’abbaye 3 Rue de l’Abbaye

2022-10-09 – 2022-10-09

Dans les jardins de l’Abbaye de Saint-Jacut-de-la-mer, Village-rivages, en

association avec Cœur Emeraude et la Mairie de Saint Jacut de la mer, accueillera la 2ème Journée des Patrimoines.

Elle rassemblera les différentes associations patrimoniales et culturelles du territoire du Parc Naturel Régional « Vallée de la Rance/Côte d’Emeraude », ainsi que des producteurs locaux.

Le thème de cette journée, ouverte au public, intitulé « Terre et Mer, bien vivre et bien manger en Rance/Côte d’Emeraude » portera sur l’alimentation.

Dégustations, conférences, moments musicaux, visites guidées, animeront cette journée.

+33 7 57 09 67 92

