Journée des patrimoines de pays et des moulins #RDVduParc Gémenos, samedi 22 juin 2024.

Journée des patrimoines de pays et des moulins #RDVduParc Gémenos Bouches-du-Rhône

Rendez-vous au Parc départemental de Saint-Pons pour en apprendre plus sur son patrimoine particulier et son moulin emblématique ! Beaucoup de curiosités ssont à découvrir autour de la fabrique du Paradou et des moulins à papiers.

Témoignages d’un descendant d’une famille de papetier du territoire mais aussi fats réels et anecdotes d’une experte de Saint-Pons vous plongerons dans l’histoire du lieu.



Dans un cadre exceptionnel, des ouvrages, notre patrimoine bâti mais aussi un savoir-faire important.



Cette année l’eau est à l’honneur pour la journée des Patrimoines de pays et des Moulins: utile à tous l’eau est source de patrimoine, l’eau traverse nos paysages autant qu’elle a participé à les façonner.



✳️ Cette sortie est programmée aux Rendez-vous du Parc, en partenariat avec le département des Bouches-du-Rhône, retrouvez l’intégralité des événements sur www.pnr-saintebaume.fr .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-22 14:00:00

fin : 2024-06-22 16:00:00

Gémenos 13420 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur contact@provenceverteverdon.fr

