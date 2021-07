Mulhouse Mulhouse 68100, Mulhouse Journée des pandas roux Mulhouse Mulhouse Catégories d’évènement: 68100

Mulhouse

Journée des pandas roux Mulhouse, 11 septembre 2021-11 septembre 2021, Mulhouse. Journée des pandas roux 2021-09-11 10:00:00 – 2021-09-12 17:30:00

Mulhouse 68100 EUR A l’occasion de cette journée mettant à l’honneur les pandas roux, de nombreuses animations sont organisées pour découvrir ces animaux et leur milieu naturel. A l’occasion de cette journée mettant à l’honneur les pandas roux, de nombreuses animations sont organisées pour découvrir ces animaux et leur milieu naturel. A l’occasion de cette journée mettant à l’honneur les pandas roux, de nombreuses animations sont organisées pour découvrir ces animaux et leur milieu naturel. dernière mise à jour : 2021-01-04 par

Détails Catégories d’évènement: 68100, Mulhouse Étiquettes évènement : Autres Lieu Mulhouse Adresse Ville Mulhouse lieuville 47.73274#7.34726