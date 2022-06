JOURNEE DES OISEAUX AU ZOO DE LA BOISSIERE DU DORE

2022-09-04 11:00:00 – 2022-09-04 19:00:00 Le dimanche 4 Septembre 2022 est une journée dédiée aux oiseaux au Zoo de la Boissière du Doré. Venez les découvrir à travers différentes activités mises en place dans le parc : stands pédagogiques, jeux, maquillage… L’intégralité des fonds récoltés lors de cette journée seront reversés à des associations de sauvegarde, dont Boissière-Mervent Conservation. Cette dernière, qui est l’association de conservation du parc, soutient plus de 20 programmes de sauvegarde des animaux dans leur milieu naturel.

Le dimanche 4 Septembre 2022 est une journée dédiée aux oiseaux au Zoo de la Boissière du Doré. Venez les découvrir à travers différentes activités mises en place dans le parc : stands pédagogiques, jeux, maquillage… L'intégralité des fonds récoltés lors de cette journée seront reversés à des associations de sauvegarde, dont Boissière-Mervent Conservation. Cette dernière, qui est l'association de conservation du parc, soutient plus de 20 programmes de sauvegarde des animaux dans leur milieu naturel.

Tarifs habituels – Pas de réservations – De 11h à 19h

https://www.zoo-boissiere.com/
+33 2 40 33 70 32

