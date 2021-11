Troussures Troussures - Notre-Dame de Cana Oise, Troussures Journée des Oblats Troussures – Notre-Dame de Cana Troussures Catégories d’évènement: Oise

Troussures – Notre-Dame de Cana, le samedi 20 novembre à 09:00

Journée de réflexion sur la place de la liturgie dans la vie d’oblats, à partir de la Parole de Dieu (les psaumes), des textes de l’Eglise (Magistère, Pères de l’Eglise) et de la règle de vie des oblats. Au cours de cette journée, vous aurez des enseignements et des temps d’échanges sur comment mieux vivre, avec ses modalités diverses, notre pratique de la liturgie de l’office divin et de l’Eucharistie, au cœur de notre règle de vie des oblats (cf § 10) et de celle des frères.

sur inscription

Journée pour les oblats de Saint-Jean
Troussures – Notre-Dame de Cana
Notre-Dame de Cana, 3 rue du Château 60390 Troussures France

2021-11-20T09:00:00 2021-11-20T16:00:00

