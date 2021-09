Saint-Quentin-sur-Indrois Maison Saint Jean - Les Roches Indre-et-Loire, Saint-Quentin-sur-Indrois Journée des Oblats Maison Saint Jean – Les Roches Saint-Quentin-sur-Indrois Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Saint-Quentin-sur-Indrois

Journée des Oblats Maison Saint Jean – Les Roches, 17 octobre 2021, Saint-Quentin-sur-Indrois. Journée des Oblats

Maison Saint Jean – Les Roches, le dimanche 17 octobre à 10:00

Le 17 octobre 2021, une journée où tous les oblats sont invités au prieuré! Se retrouver une journée en famille, pour se ressourcer, prier, et tisser nos liens de la Famille Saint-Jean! Inscription auprès d’Isabelle Secher: [[isabellesecher@gmail.com](mailto:isabellesecher@gmail.com)](mailto:isabellesecher@gmail.com)

Entrée libre

Une journée pour tous les oblats du prieuré de Saint-Quentin-sur-Indrois Maison Saint Jean – Les Roches 37310 Saint Quentin sur Indrois Saint-Quentin-sur-Indrois Les Penteries Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-17T10:00:00 2021-10-17T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Indre-et-Loire, Saint-Quentin-sur-Indrois Autres Lieu Maison Saint Jean - Les Roches Adresse 37310 Saint Quentin sur Indrois Ville Saint-Quentin-sur-Indrois lieuville Maison Saint Jean - Les Roches Saint-Quentin-sur-Indrois