Troussures – Notre-Dame de Cana, le jeudi 3 février à 09:00

**Jeudi 3 février de 9h à 16h au prieuré Notre-Dame de Cana.** Journées de réflexions sur la place de la liturgie dans la vie d’oblats, à partir de la Parole de Dieu (les psaumes), des textes de l’Eglise (Magistère, Pères de l’Eglise) et de la règle de vie des oblats. Au cours de ces journées, vous aurez des enseignements et des temps d’échanges sur comment mieux vivre, avec ses modalités diverses, notre pratique de la liturgie de l’office divin et de l’Eucharistie, au cœur de notre règle de vie des oblats (cf § 10) et de celle des frères. Intervenant: Frère Marie Alexandre Public : Oblats de St-Jean

Sur inscription

