**Vous venez d’arriver à Colomiers ?** **Découvrez votre ville en participant à la prochaine Journée des nouveaux Columérins le samedi 11 septembre prochain à partir de 14h30.** Au programme : * Présentation de la ville * Découverte des services municipaux, des associations et des équipements publics * Rencontre avec les élus et les associations locales * Visite commentée de la ville en bus Les élus du Conseil municipal et les représentants des services municipaux, associatifs et du CMJ seront à votre disposition pour échanger avec vous. > [Cliquez ici pour vous inscrire](https://www.ville-colomiers.fr/mes-demarches/demarches-administratives-et-citoyennes/nouveau-columerin-146.html) Horaires ——– 14h30-17h **Détails sur le lieu**: Hôtel de Ville Hôtel de Ville Mairie de Colomiers 1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers Colomiers Plein Centre Haute-Garonne

