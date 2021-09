Écretteville-lès-Baons Écretteville-lès-Baons Écretteville-lès-Baons, Seine-Maritime Journée des Normands Écretteville-lès-Baons Écretteville-lès-Baons Catégories d’évènement: Écretteville-lès-Baons

Journée des Normands 2021-09-25 10:30:00 – 2021-09-25 18:00:00

Écretteville-lès-Baons Seine-Maritime Écretteville-lès-Baons

+ Concours de boules cauchoises. Entrainements à partir de 10h30, inscriptions pour le concours à partir de 14h (jusqu’à environ 18h). Des lots seront décernés aux gagnants. mairie@ecretteville-les-baons.fr +33 2 35 96 01 98 Démonstration de danses traditionnelles.

