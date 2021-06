Journée des moulins Musée des moulins, 27 juin 2021-27 juin 2021, Villeneuve-d'Ascq.

Journée des moulins

Musée des moulins, le dimanche 27 juin à 14:00

**Dimanche 27 juin, les moulins de Villeneuve d’Ascq vous ouvre leurs portes pour une visite gratuite.** De 14h à 18h, l’Association régionale des amis des moulins (Aram) nous permettra de monter les marches et d’observer le mécanisme du moulin à farine, un des trois du site avec celui des Olieux (à huile) et celui à eau. Sauvé de la démolition par l’association de 1979 à 1988, il se trouvait à Ruminghem, dans le Pas-de-Calais, mais son histoire remonte à plus de deux siècles en arrière. Envie d’en savoir plus ? Le musée de la meunerie sera également ouvert, pour découvrir l’évolution des technologies de fonctionnement et des énergies utilisées, les métiers et de nombreux objets et outils. * Le musée est ouvert toute l’année (hors période Covid) sauf en août, du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h. Fermé les samedis, dimanches et jours fériés. * Infos : rue Albert-Samain, tél. 03 20 05 49 34.

Musée des moulins Rue Albert Samain 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq Nord



