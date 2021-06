Champagné Champagné 72470, Champagne JOURNÉE DES MOULINS – CHAMPAGNÉ Champagné Champagné Catégories d’évènement: 72470

Champagne

JOURNÉE DES MOULINS – CHAMPAGNÉ 2021-06-26 – 2021-06-26

Champagné 72470 Champagné Le Service Culturel de la ville de Champagné présente :

Dans le cadre des « JOURNÉES DES MOULINS » (programmation générale en Pièces Jointes)

SAMEDI 26 JUIN 2021

14h à 18h au moulin à Champagné Salle des Meules : exposition sur l’histoire du moulin (Commission Histoire de Champagné)

Devant le moulin : roue animée (maquette), vidéo et exposition sur le chanvre (A.S.M.R. 72 : Association pour la Sauvegarde des Moulins et Rivières de la Sarthe)

