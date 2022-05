Journée des moulins au Moulin de Pesselières Jalognes Jalognes Catégories d’évènement: Cher

2022-06-26 10:00:00 – 2022-06-26 18:00:00

Jalognes Cher Jalognes A l’occasion de la Journée Nationale des Moulins, le Moulin de Pesselières vous ouvre ses portes : venez découvrir producteurs locaux du Berry et artisans d’art : vannière, coutelier, potière…

Ambiance musicale avec concert apéro-jazz à 12h. Le Moulin de Pesselières organise une journée portes ouvertes à l'occasion de la Journée nationale des Moulins. moulin.pesselieres@gmail.com +33 2 48 72 90 12

Ambiance musicale avec concert apéro-jazz à 12h. ©moulindepesselières

