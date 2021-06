Vimoutiers Vimoutiers 61120, Vimoutiers Journée des Moulins à Vimoutiers Vimoutiers Vimoutiers Catégories d’évènement: 61120

Vimoutiers

Journée des Moulins à Vimoutiers Vimoutiers, 27 juin 2021-27 juin 2021, Vimoutiers. Journée des Moulins à Vimoutiers 2021-06-27 – 2021-06-27 Moulin de Vimoutiers Avenue du Général De Gaulle

Dans le cadre des « Journées des Moulins », les anciens meuniers vont revêtir leurs costumes traditionnels et expliqueront le fonctionnement de leur moulin. Fabrication de farine. – Visite guidée De 10h à 12h et de 14h à 18h.

+33 2 33 39 03 66

dernière mise à jour : 2021-06-11 par

Détails Catégories d’évènement: 61120, Vimoutiers Étiquettes évènement : Autres Lieu Vimoutiers Adresse Moulin de Vimoutiers Avenue du Général De Gaulle Ville Vimoutiers lieuville 48.9292#0.1975