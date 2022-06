Journée des moissons à la Villa Meteor Hochfelden Hochfelden Catégories d’évènement: Bas-Rhin

HOCHFELDEN

Journée des moissons à la Villa Meteor Hochfelden, 10 juillet 2022, Hochfelden.

1b rue du Général Gouraud Hochfelden Bas-Rhin

2022-07-10 10:00:00 – 2022-07-10 18:00:00

Bas-Rhin Hochfelden EUR La Villa Meteor vous propose la journée des moissons ! Au programme : visite libre du site, dégustation de bières, petite exposition d’anciens tracteurs, et animation musicale avec un orchestre alsacien. Petite restauration sur place. L’entrée à la Villa sera à 5€ par personne (au lieu de 9 habituellement). +33 3 88 02 22 44 La Villa Meteor vous propose la journée des moissons ! Au programme : visite libre du site, dégustation de bières, petite exposition d’anciens tracteurs, et animation musicale avec un orchestre alsacien. Petite restauration sur place. L’entrée à la Villa sera à 5€ par personne (au lieu de 9 habituellement). Hochfelden

Hochfelden Bas-Rhin