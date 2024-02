JOURNEE DES METIERS DU TOURISME DU PUY-DE-DOME (1/2) CCI PUY-DE-DOME CLERMONT AUVERGNE METROPOLE Clermont-Ferrand, mercredi 20 mars 2024.

JOURNEE DES METIERS DU TOURISME DU PUY-DE-DOME (1/2) Venez découvrir les métiers du tourisme et du thermalisme qui recrutent dans le Puy-de-Dôme ! Mercredi 20 mars, 08h30 CCI PUY-DE-DOME CLERMONT AUVERGNE METROPOLE

Vous êtes intéressés par les métiers du secteur touristique : hôtellerie, restauration, hôtellerie de plein air, activités de pleine nature, sites touristiques, établissements thermaux ?

Vous souhaitez en savoir plus sur les différentes facettes et les opportunités de ces métiers ?

La CCI Puy-de-Dôme Clermont Auvergne Métropole organise, avec France Travail, une journée dédiée aux métiers du tourisme dans le Puy-de-Dôme.

Au programme de la matinée : des interventions sur l’attractivité des destinations touristiques du Puy-de-Dôme ainsi que celle des métiers du tourisme et du thermalisme.

En plus de cette matinée, vous avez la possibilité de vous inscrire à un évènement complémentaire l’après-midi pour participer à :

– un job dating avec des entreprises touristiques qui recrutent dans les secteurs hôtellerie, restauration, hôtellerie de plein air, activités de pleine nature, sites touristiques, établissements thermaux,

– un forum des formations aux métiers du tourisme et du thermalisme dans le Puy-de-Dôme.

CCI PUY-DE-DOME CLERMONT AUVERGNE METROPOLE 148 boulevard Lavoisier 63000 Clermont-Ferrand

