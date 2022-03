Journée des métiers de l’aéronautique Andernos-les-Bains, 9 avril 2022, Andernos-les-Bains.

Journée des métiers de l’aéronautique Andernos-les-Bains

2022-04-09 10:00:00 – 2022-04-09 18:00:00

Andernos-les-Bains Gironde

Journée spéciale organisée par l’aéro club d’Andernos et l’association ‘’Charly Delta’’ (Association des usagers de l’aérodrome d’Andernos), en collaboration avec la Mairie d’Andernos les Bains.

L’aéronautique devrait créer, dans les années à venir, 10 000 emplois en France, avec un secteur qui recrute en particulier dans le Sud-Ouest.

Accès libre, gratuit et ouvert à tous.

Buvette et sandwichs sur place.

+33 5 56 82 18 77

Aéro Club Andernos – France 3 régions

Andernos-les-Bains

dernière mise à jour : 2022-03-26 par