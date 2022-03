Journée des métiers d’art – Notre-Dame Collège des Bernardins Paris Catégorie d’évènement: Paris

Journée des métiers d'art – Notre-Dame

Collège des Bernardins, le samedi 2 avril à 11:00

Plongez au cœur du chantier de restauration de Notre-Dame de Paris, à l’occasion des Journées Européennes des métiers d’art. À l’occasion des Journées européennes des métiers d’art, l’établissement public chargé de la conservation et de la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris et le Collège des Bernardins proposent une plongée exceptionnelle au cœur du chantier de restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris à la rencontre des métiers d’art qui œuvrent à sa renaissance. Tout au long de la journée, venez à la rencontre : Des tailleurs de pierres et maçons Des restaurateurs de sculptures Des restaurateurs de décors peints Des restaurateurs de peintures de chevalet Des facteurs d’orgues Des maîtres verriers En parallèle, une programmation en ligne permettra, à travers une série de trois vidéos, d’entrer dans les ateliers des facteurs d’orgues, des restaurateurs de peintures de chevalet et des maîtres verriers qui y présenteront leurs métiers et le travail qu’ils fournissent pour rendre à la cathédrale toute la somptuosité de son décor. Informations https://www.collegedesbernardins.fr/content/journee-des-metiers-dart-notre-dame Art et Culture. Collège des Bernardins 20 Rue de Poissy, 75005 Paris, France Paris 5e Arrondissement Paris

2022-04-02T11:00:00 2022-04-02T17:00:00

