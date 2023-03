Journée des Métiers d’Art et du Patrimoine Médiathèque Intercommunale André Dussollier Cruseilles Office de Tourisme des Monts de Genève Cruseilles Catégories d’Évènement: CRUSEILLES

Haute-Savoie

Journée des Métiers d’Art et du Patrimoine Médiathèque Intercommunale André Dussollier, 25 mars 2023, Cruseilles Office de Tourisme des Monts de Genève Cruseilles. Journée des Métiers d’Art et du Patrimoine 44 rue des Grands Champs Médiathèque Intercommunale André Dussollier Cruseilles Haute-Savoie Médiathèque Intercommunale André Dussollier 44 rue des Grands Champs

2023-03-25 09:30:00 09:30:00 – 2023-03-25 12:30:00 12:30:00

Médiathèque Intercommunale André Dussollier 44 rue des Grands Champs

Cruseilles

Haute-Savoie Cruseilles Journée des Métiers d’Art et du Patrimoine

Samedi 25 mars – 9h30-12h30

Médiathèque Intercommunale André Dussollier microfolie@ccpaysdecruseilles.org +33 4 50 44 22 85 https://www.biblioccpayscruseilles.net/ Médiathèque Intercommunale André Dussollier 44 rue des Grands Champs Cruseilles

dernière mise à jour : 2023-03-04 par Office de Tourisme des Monts de Genève

Détails Catégories d’Évènement: CRUSEILLES, Haute-Savoie Autres Lieu Cruseilles Adresse Cruseilles Haute-Savoie Office de Tourisme des Monts de Genève Médiathèque Intercommunale André Dussollier 44 rue des Grands Champs Ville Cruseilles Office de Tourisme des Monts de Genève Cruseilles Departement Haute-Savoie Lieu Ville Médiathèque Intercommunale André Dussollier 44 rue des Grands Champs Cruseilles

Cruseilles Cruseilles Office de Tourisme des Monts de Genève Cruseilles Haute-Savoie https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cruseilles office de tourisme des monts de geneve cruseilles/

Journée des Métiers d’Art et du Patrimoine Médiathèque Intercommunale André Dussollier 2023-03-25 was last modified: by Journée des Métiers d’Art et du Patrimoine Médiathèque Intercommunale André Dussollier Cruseilles 25 mars 2023 44 rue des Grands Champs Médiathèque Intercommunale André Dussollier Cruseilles Haute-Savoie Cruseilles Haute-Savoie Médiathèque Intercommunale André Dussollier Cruseilles Office de Tourisme des Monts de Genève

Cruseilles Office de Tourisme des Monts de Genève Cruseilles Haute-Savoie