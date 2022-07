Journée des marbres antiques Saint-Bertrand-de-Comminges Saint-Bertrand-de-Comminges Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Saint-Bertrand-de-Comminges

Journée des marbres antiques Saint-Bertrand-de-Comminges, 19 juillet 2022, Saint-Bertrand-de-Comminges. Journée des marbres antiques

SAINT-BERTRAND-DE-COMMINGES dans les jardins du musée Saint-Bertrand-de-Comminges Haute-Garonne dans les jardins du musée SAINT-BERTRAND-DE-COMMINGES

2022-07-19 10:00:00 – 2022-07-19 18:00:00

dans les jardins du musée SAINT-BERTRAND-DE-COMMINGES

Saint-Bertrand-de-Comminges

Haute-Garonne De 10h à 13h et de 14h à 18h00, tous publics :

Dans les jardins du musée, un tailleur de pierre proposera une démonstration de taille du marbre. À 16h00 : conférence

Tous publics, réservation conseillée.

Durée : 01h00

Andréa Calestroupat, historienne, vous expliquera l’exploitation et l’utilisation du marbre à travers les siècles. dans les jardins du musée SAINT-BERTRAND-DE-COMMINGES Saint-Bertrand-de-Comminges

dernière mise à jour : 2022-07-07 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Saint-Bertrand-de-Comminges Autres Lieu Saint-Bertrand-de-Comminges Adresse Saint-Bertrand-de-Comminges Haute-Garonne dans les jardins du musée SAINT-BERTRAND-DE-COMMINGES Ville Saint-Bertrand-de-Comminges lieuville dans les jardins du musée SAINT-BERTRAND-DE-COMMINGES Saint-Bertrand-de-Comminges Departement Haute-Garonne

Journée des marbres antiques Saint-Bertrand-de-Comminges 2022-07-19 was last modified: by Journée des marbres antiques Saint-Bertrand-de-Comminges Saint-Bertrand-de-Comminges 19 juillet 2022 SAINT-BERTRAND-DE-COMMINGES dans les jardins du musée Saint-Bertrand-de-Comminges Haute-Garonne

Saint-Bertrand-de-Comminges Haute-Garonne