Journée des marais Beuvron-en-Auge, 21 mai 2022, Beuvron-en-Auge.

2022-05-21 10:00:00 10:00:00 – 2022-05-21 rue de la Gare Salle des Fêtes

Beuvron-en-Auge Calvados

Exposition, ateliers ludiques, conférences et animations, vente de produits locaux : de quoi passer une journée conviviale et instructive ! Deux promenades-découverte accompagnées vous emmènent au cœur des marais : rendez-vous devant la salle des fêtes à 10h (circuit de 2 km) et à 14h (circuit de 4 km) ! Jumelles, bottes et vêtements imperméables à prévoir.

