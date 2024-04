Journée des loisirs ArchéoMusée Coriosolis Rue César Mulon Corseul, dimanche 7 avril 2024.

Venez découvrir les vestiges et sites archéologiques de Corseul, capitale antique des Coriosolites du Ier siècle avant J.-C. au IIIe siècle de notre ère. La visite vous offre également l’occasion de vous immerger dans une cérémonie religieuse au temple dédié au dieu Mars au IIe siècle après J.-C. grâce à des casques de réalité virtuelle.

Toute au long de la journée, plusieurs animations seront proposées

– 10h30 et 14h Entrez dans l’arène Prenez le contrôle d’une école de gladiateurs et partez à la découverte des plus célèbres des combattants romains. Sous la forme de cartes de jeu, entraînez, équipez et menez vos gladiateurs à la victoire. Enfin, affrontez vos adversaires au cœur d’une arène spectaculaire !

– 11h30, 15h, 16h30 « Engagez-vous qu’ils disaient… » L’appel de la légion Sous la protection du dieu Mars, engagez-vous dans la légion romaine aux côtés d’un véritable soldat en costume. Equipez-vous du matériel nécessaire et participez à un entraînement intensif afin de rentrer dans la peau d’un légionnaire de l’empire. Durée 1h environ

– Toute la journée, en continu Jeux romains découvrez comment jouaient les romains et la mérelle ou le delta n’auront plus de secrets pour vous.

Ce dimanche 7 avril, pour la 5ème édition régionale de la Journée des Loisirs, profitez de l’offre exceptionnelle UNE ENTREE ACHETEE = UNE ENTREE OFFERTE avec le mot de passe JDL2024 (réduction appliquée sur le tarif le plus bas). .

Début : 2024-04-07 14:00:00

fin : 2024-04-07 18:00:00

Rue César Mulon ArchéoMusée Coriosolis

Corseul 22130 Côtes-d’Armor Bretagne contact.coriosolis@dinan-agglomeration.fr

