Journée des loisirs à l’Abbaye de Daoulas Daoulas, 10 avril 2022, Daoulas.

Journée des loisirs à l’Abbaye de Daoulas Daoulas

2022-04-10 13:30:00 – 2022-04-10 18:00:00

Daoulas Finistère Daoulas

L’Abbaye de Daoulas, le Château de Kerjean et le Domaine de Trévarez ouvrent gratuitement leurs portes à l’occasion de la 10e Journée des loisirs. Avec l’arrivée du printemps et le retour des beaux jours, voici une belle occasion de venir découvrir leurs nouvelles expositions et flâner dans les parcs et jardins !

Événement qui lance traditionnellement la saison des établissements de loisirs en Finistère, cette journée se déroule cette année le dimanche 10 avril. Organisée par l’association Loisirs en Finistère – réseau regroupant 46 équipements de loisirs, dont Chemins du patrimoine en Finistère – cet événement donne l’occasion au plus grand nombre de découvrir, avec des conditions avantageuses, la grande diversité du loisir.

abbaye.daoulas@cdp29.fr +33 6 33 89 27 70

L’Abbaye de Daoulas, le Château de Kerjean et le Domaine de Trévarez ouvrent gratuitement leurs portes à l’occasion de la 10e Journée des loisirs. Avec l’arrivée du printemps et le retour des beaux jours, voici une belle occasion de venir découvrir leurs nouvelles expositions et flâner dans les parcs et jardins !

Événement qui lance traditionnellement la saison des établissements de loisirs en Finistère, cette journée se déroule cette année le dimanche 10 avril. Organisée par l’association Loisirs en Finistère – réseau regroupant 46 équipements de loisirs, dont Chemins du patrimoine en Finistère – cet événement donne l’occasion au plus grand nombre de découvrir, avec des conditions avantageuses, la grande diversité du loisir.

Daoulas

dernière mise à jour : 2022-02-15 par