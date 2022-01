Journée des légumineuses Alleyrac Alleyrac Catégories d’évènement: Alleyrac

Haute-Loire

Journée des légumineuses Alleyrac, 12 février 2022, Alleyrac. Journée des légumineuses Alleyrac

2022-02-12 – 2022-02-12

Alleyrac Haute-Loire Alleyrac Soirée conviviale au cours de laquelle chacun apporte un plat à base de légumineuses et le partage avec les autres. Dégustation et échange de recettes… +33 6 85 73 71 75 Alleyrac

Lieu Alleyrac

