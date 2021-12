Villeurbanne Le Rize Métropole de Lyon, Villeurbanne Journée des jeunes écrivains Le Rize Villeurbanne Catégories d’évènement: Métropole de Lyon

Le Rize, le samedi 21 mai 2022 à 10:00

Au programme de la journée : **10h : Une petite place ?** Échange entre professionnels du monde du livre sur la nécessité d’une littérature jeunesse par les jeunes et les conditions à créer pour lui permettre d’émerger. **14h : Manuscrits, sortez de vos tiroirs !** Tu as écrit un texte ? Apporte-le, nous sommes impatients de le découvrir ! **15h : Ils sont allés au bout de leur rêve !** Rencontre avec les écrivains des projets Co-Scriptum et les auteures de la collection « Jeunes Prodiges » (Azura, 12 ans – Rêv’Plum, 15 ans – Scard 21, 12 ans). **16h : L’union fait l’inspiration !** Tu ne crois pas pouvoir inventer une histoire ? Viens donc t’asseoir autour de la table ! Tu aimes raconter des histoires ? Tu as commencé une nouvelle, un conte, un roman peut-être ? Viens rencontrer d’autres jeunes plumes et partager avec elles ta passion pour l’écriture ! Le Rize 23-25 rue Valentin Haüy 69100 Villeurbanne Villeurbanne Grandclément Métropole de Lyon

2022-05-21T10:00:00 2022-05-21T18:00:00

