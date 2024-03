Journée des jardins jardins associatifs et municipaux Paris, dimanche 14 avril 2024.

Journée des jardins animations autour du jardinage et de la nature Dimanche 14 avril, 14h00 jardins associatifs et municipaux gratuit

Nous avons le plaisir de vous convier à une journée exceptionnelle dédiée à la nature et au partage, organisée par le Collectif des Fol’épi, Les 4 Saisons, Le Jardin des Possibles et La Pie Qui Jardine.

Cet événement, qui se tiendra le 14 avril à partir de 14h00, ouverte à tous, gratuite et riche en découvertes.

Au Programme :

Des Ateliers Fascinants le Long du Parcours. Le cœur de cette journée battra au rythme de plusieurs ateliers captivants, disséminés le long d’un parcours enchanteur.

–Jardinage Partagé : Venez apprendre les secrets du jardinage collaboratif, où chaque geste contribue à créer un espace de verdure communautaire, cultivé avec amour et partagé par tous.Hôtels à — –Insectes et Nichoirs : Explorez l’univers fascinant des petites créatures qui peuplent nos jardins. À travers cet atelier, découvrez l’utilité des abris pour les insectes et les oiseaux, favorisant ainsi la biodiversité. Une vente de plants de tomates issus de graines reproductibles vous sera également proposée .

Confection de Baume à Base de Plantes : Plongez dans l’art de la fabrication de baumes naturels à partir de plantes locales. Un atelier apaisant pour créer des produits respectueux de la nature, bénéfiques pour notre bien-être.

Atelier Compost : Découvrez les secrets du compostage et apprenez comment transformer vos déchets organiques en un enrichissant terreau pour vos plantes. Une pratique écologique à adopter au quotidien.

Plein de surprises : Tout au long de la journée, soyez prêt à être émerveillé par des surprises qui rythmeront cette journée dédiée à la nature et au jardinage..

Venez nombreux, en famille ou entre amis, pour partager ensemble cette journée sous le signe de la nature, du partage et de la convivialité.Soyez prêt à plonger dans un monde de verdure, d’apprentissage et de rencontres enrichissantes.

Ensemble, cultivons le bonheur et la nature qui nous entoure.À bientôt dans les jardins de la vie

jardins associatifs et municipaux chantepie Paris 75116 Quartier de Chaillot Île-de-France

