JOURNEE DES JARDINS, 8 mai 2022

JOURNEE DES JARDINS

2022-05-08 – 2022-05-08

Le dimanche 8 mai 2022, de 10h à 18h, au Parc du Château des Évêques, a lieu la 24e édition de la journée des Jardins à Lavérune.

Semer, planter, tailler… Le grand public est invité à venir participer à cette nouvelle édition de la Journée des Jardins organisée par la commune de Lavérune, avec le soutien de Montpellier Méditerranée Métropole et de l’association “Brouette et Chlorophylle”.

Comme chaque année, cette journée festive rassemble des exposants spécialisés : pépiniéristes, horticulteurs, artisans et des particuliers amateurs, engagés sur le terrain pour promouvoir des savoirs et des savoir-faire autour de l’agroécologie paysanne et des circuits courts. Les visiteurs seront les bienvenus à cette manifestation qui porte le dynamisme de Montpellier Méditerranée Métropole sur les enjeux de résilience agricole et de sécurité alimentaire.

AU PROGRAMME DE LA 24E ÉDITION JOURNÉE DES JARDINS

Marché aux plantes : pépiniéristes, horticulteurs,

Marché artisanal : produits artisanaux et objets d’art,

Marché de produits du terroir : produits fermiers et du terroir,

Animations :

• Ateliers divers, troc échange de plantes et de graines. Animations pour les enfants par l’association Brouette et Chlorophylle,

• Point conseil jardinage naturel toute la journée par Catherine Garnier,

• Conférence “Comment s’adapter aux aléas climatiques pour réussir son jardin naturel” animée par Catherine Garnier des Jardins de Tara

Spectacles : Spectacles déambulatoires “Les élégantes” et “Pina et Graziella” par la Compagnie Zerafa

Expositions :

• Exposition de plantes fraîches et animations autour d’activités scientifiques et botaniques par la Société d’Horticulture et d’Histoire Naturelle de l’Hérault,

• Exposé sur l’olivier par André Bervillé de la Société d’Horticulture et d’Histoire Naturelle de l’Hérault,

Musée municipal Hofer-Bury : ouverture au grand public de 14h à 18h,

Et aussi…restauration et boissons sur place : food trucks.

Entrée libre et gratuite

Renseignements 04 99 51 20 00

