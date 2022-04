JOURNEE DES GRANDS SINGES AU ZOO DE LA BOISSIERE DU DORE La Boissière-du-Doré La Boissière-du-Doré Catégories d’évènement: La Boissière-du-Doré

La Boissière-du-Doré Loire-Atlantique La Boissière-du-Doré 18 EUR Cette journée, qui aura lieu le dimanche 21 Août 2022, permettra de mettre en avant les grands singes, des animaux fascinants mais gravement menacés par les activités humaines. Au cours de cette journée consacrée à la découverte de ces primates, les visiteurs pourront assister à des nourrissages commentés tout au long de la journée. Des stands pédagogiques proposant des jeux et du maquillage seront également disponibles. Les fonds récoltés seront reversés à Boissière-Mervent Conservation, qui est l’association de conservation du parc. Cette dernière soutient plus de 20 programmes de sauvegarde des animaux dans leur milieu naturel.

Tarifs habituels – Pas de réservations – De 10h à 19h
https://www.zoo-boissiere.com/
+33 2 40 33 70 32

