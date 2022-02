Journée des Femmes Librairie du coin, 12 mars 2022, Chauffailles.

Journée des Femmes

Librairie du coin, le samedi 12 mars à 14:00

Un événement organisé par [**l’association Hello les femmes**](https://www.hellolesfemmes.org/) **Corine Pourtau** est l’une des invitées de cette journée exceptionnelle. Elle a publié deux ouvrages aux [**éditions Lunatique**](https://www.editions-lunatique.com) : * [_**Pour que demain vienne**_](https://www.editions-lunatique.com/pour-que-demain-vienne) * [**_All The Things You Are_**](https://www.editions-lunatique.com/all-the-things-you-are) **Le site de l’événement (programme) :** [**[https://www.hellolesfemmes.org/evenements](https://www.hellolesfemmes.org/evenements)**](https://www.hellolesfemmes.org/evenements) **Le site de Corine Pourtau :** [**[https://www.corine-pourtau.net](https://www.corine-pourtau.net)**](https://www.corine-pourtau.net) “Nous entendons couramment dire que le monde est fait d’images, et de fait la production d’images et leur diffusion s’est amplifiée au XXème siècle, par le cinéma, l’audio-visuel, internet et les smartphones. En même temps, chaque personne est au milieu d’un grand vacarme de mots, de conversations digitales.. qu’est-ce-qu’on entend ? Au coeur de la ruralité, des petites voix se frayent des chemins : des récits de femmes, des autobiographies, des lettres écrites encore par des écrivains publics, des podcasts se multiplient, dans lesquels les mots se posent tranquilles, et prennent leur temps. Les librairies ont connu un grand succès pendant la crise sanitaire.. le retour à soi, d’abord contraint est redevenu essentiel. Et donc les mots, le langage, le dialogue va reprendre… comment le reprendre ? comment est-ce que les mots agissent, comment est-ce qu’ils nous réconfortent, ou nous font du mal ? Avec nos expériences personnelles, et tout simplement, sans connaissances particulières si ce n’est celle de vos vies, issues de vos relations, lectures ou ressentis, ce temps de rencontre explore la force des mots.” **Hello les Femmes**

Entrée libre

Corine Pourtau en dédicace à la librairie du coin (71170 Chauffailles)

Librairie du coin 4, rue de Verdun, 71170 Chauffailles Chauffailles Saône-et-Loire



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-12T14:00:00 2022-03-12T21:00:00