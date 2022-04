JOURNEE DES FÉLINS AU ZOO DE LA BOISSIERE DU DORE La Boissière-du-Doré La Boissière-du-Doré Catégories d’évènement: La Boissière-du-Doré

La Boissière-du-Doré Loire-Atlantique La Boissière-du-Doré 18 EUR Le dimanche 24 Juillet prochain, le Zoo de La Boissière du Doré consacre sa journée à la grande famille des félins. À l’occasion de cette journée, de nombreuses activités seront proposées aux petits et grands : nourrissages commentés, stands pédagogiques, maquillage, jeux… Tous les fonds récoltés pendant cette journée seront reversés à l’association de conservation du parc. Nommée Boissière-Mervent Conservation, elle soutient plus de 20 programmes de sauvegarde des animaux dans leur milieu naturel.

Le dimanche 24 Juillet prochain, le Zoo de La Boissière du Doré consacre sa journée à la grande famille des félins. À l'occasion de cette journée, de nombreuses activités seront proposées aux petits et grands : nourrissages commentés, stands pédagogiques, maquillage, jeux… Tous les fonds récoltés pendant cette journée seront reversés à l'association de conservation du parc. Nommée Boissière-Mervent Conservation, elle soutient plus de 20 programmes de sauvegarde des animaux dans leur milieu naturel.

Tarifs habituels – Pas de réservations – De 10h à 19h

https://www.zoo-boissiere.com/
+33 2 40 33 70 32

