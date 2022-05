Journée des familles Soustons, 21 mai 2022, Soustons.

Journée des familles Soustons

2022-05-21 09:45:00 – 2022-05-21 17:00:00

Soustons Landes

12 EUR Une journée pour passer du temps qualitatif en famille. Toutes nos activités sont encadrés par des professionnels diplômés ou certifiés ayant l’envie de vous faire partager leur savoir, passion. Une manière pour vous d’apprendre à nous découvrir et nous connaître. Lors de cette journée nous vous proposons des ateliers yogas, relaxation- sophro, baby gym, découverte de la nature, du land art, découverte des 5 sens, conférence discipline positive, du jardinages, sonothérapie, un escape game ado sur inscription. Des challenges en familles, des jeux en bois en accès libre. Un espace pour les tout petits. Un pique nique le midi et le goûter offert. Inscription obligatoire.

Et si le temps d’une journée, on se reconnectait à soi, à notre famille autour du bien-être et de la nature. Si on oubliait le quotidien, si on retombait en enfance, si on allait à la découverte de nos 5 sens, et de notre créativité. Inscription obligatoire.

+33 6 86 34 22 50

Petites graines en devenir

