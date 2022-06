Journée des familles Mourenx Mourenx Catégories d’évènement: 64150

Mourenx

Journée des familles Mourenx, 25 juin 2022, Mourenx. Journée des familles Médiathèque Le MIX 2 avenue Charles Moureu Mourenx

2022-06-25 – 2022-06-25 Médiathèque Le MIX 2 avenue Charles Moureu

Mourenx 64150 Venez en famille découvrir de nombreuses animations gratuites pour tous les âges. Venez en famille découvrir de nombreuses animations gratuites pour tous les âges. +33 5 59 80 58 80 Venez en famille découvrir de nombreuses animations gratuites pour tous les âges. MIX

Médiathèque Le MIX 2 avenue Charles Moureu Mourenx

dernière mise à jour : 2022-06-01 par

Détails Catégories d’évènement: 64150, Mourenx Other Lieu Mourenx Adresse Médiathèque Le MIX 2 avenue Charles Moureu Ville Mourenx lieuville Médiathèque Le MIX 2 avenue Charles Moureu Mourenx Departement 64150

Mourenx Mourenx 64150 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mourenx/

Journée des familles Mourenx 2022-06-25 was last modified: by Journée des familles Mourenx Mourenx 25 juin 2022 64150 Mourenx

Mourenx 64150