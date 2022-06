Journée des familles Mourenx, 11 juin 2022, Mourenx.

Journée des familles Mourenx

2022-06-11 – 2022-06-11

Mourenx 64150

Venez en famille découvrir de nombreuses animations gratuites pour tous les âges.

Le clown Popolo Balagan vous accompagnera tout au long de l’après-midi.

Jeu de la chenille : les enfants peuvent récupérer sur 6 stands une vignette permettant de constituer une chenille. Si la chenille est complété, possibilité de récupérer un goûter gratuit à 16h30.

Murs d’escalade, parcours de psychomotricité, jeux en bois, « Capcut », atelier « Do it », défis « numériques VS non numériques », exposition « Gars/Filles », grands jeux, ateliers pour les petitous, activités pour tous, jeux de société, maquillage, sculpture sur ballons.

17h à l’accueil jeunes du centre social danses et musiques

17h30 Spectacle Piou Piou le rien du tout

+33 5 59 60 03 98

Mourenx

