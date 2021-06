Journée des familles Maison Saint Jean – Les Roches, 13 juin 2021-13 juin 2021, Saint-Quentin-sur-Indrois.

**Les frères du prieuré Saint Quentin vous invitent à une journée pour les familles**, à la Maison Saint-Jean, le dimanche 13 juin 2021 de 10 h à 16 h30. Une journée faites pour tous les goûts: Un enseignement pour les parents, et pour les enfants, une messe animée et priée par tous, un repas tiré du sac, des jeux et du temps passés ensemble pour s’enraciner dans le Christ! _Tous les enfants sont les bienvenus. Une garderie est prévue sur place pour les plus petits, ainsi qu’une prise en charge des plus grands par tranche d’âge._ _Si les plus grands sont prêts à nous aider pour l’encadrement des plus petits nous en sommes ravis, ils sont invités à nous rejoindre la veille à partir de 14h pour préparer les activités. Merci de nous prévenir au plus tard le vendredi 04 juin par téléphone (02.47.92.26.07) ou e-mail (_[_[st.quentin@stjean.com](mailto:st.quentin@stjean.com)_](mailto:[st.quentin@stjean.com](mailto:st.quentin@stjean.com))_) pour organiser les équipes d’encadrement._ _Possibilité de chauffer les biberons et les repas des tout-petits sur place. Des chambres seront disponibles pour les siestes des enfants… Apporter les lits pliants et les chauffe-biberons._ _Les confessions seront possibles toute la journée, pour les enfants comme pour les adultes._ **Inscription par mail:** [**st.quentin@stjean.com**](mailto:st.quentin@stjean.com) A très bientôt, et soyez assurés de notre prière.

Apporter son pique-nique

Avec les frères, prendre une journée en famille avec le Christ

Maison Saint Jean – Les Roches 37310 Saint Quentin sur Indrois Saint-Quentin-sur-Indrois Les Penteries Indre-et-Loire



