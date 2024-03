Journée des Familles Centre de conférences Orléans, samedi 6 avril 2024.

Journée des Familles Le rendez-vous des parents ! Samedi 6 avril, 09h30 Centre de conférences

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-06T09:30:00+02:00 – 2024-04-06T18:00:00+02:00

Fin : 2024-04-06T09:30:00+02:00 – 2024-04-06T18:00:00+02:00

Samedi 6 avril 2024, le Carrefour des Parents a le plaisir de vous proposer sa première « Journée des Familles » au centre de conférences d’Orléans :

Un événement lors duquel vous pourrez découvrir et échanger avec de nombreux partenaires d’Orléans qui peuvent vous accompagner et vous soutenir dans votre rôle parental et votre gestion familiale.

Au programme : conférences, rencontres, ateliers, forum d’information, spectacle, espace enfants …

Programme détaillé

Centre de conférences 9 Place du 6 juin 1944, Orléans Orléans 45100 Loiret [{« link »: « https://www.orleans-metropole.fr/solidarite/prevention-reussite/carrefour-des-parents »}, {« link »: « https://www.orleans-metropole.fr/fileadmin/orleans/MEDIA/document/solidarite/carrefour_parents/Prog_Journee_Familles.pdf »}]

gratuit