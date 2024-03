Journée des familles autour de l’Occitan Salle Eugène Leroy Le Bugue, dimanche 24 mars 2024.

Journée des familles autour de l’Occitan Salle Eugène Leroy Le Bugue Dordogne

2ème édition de la Familha en Lenga dès 9h30 accueil des familles autour d’un café. 10h-12h30 avec les parents initiation à l’occitan( sur inscription), avec les enfants activités encadrées par des animateurs et des parents bénévoles(mosaïque, calligraphie, danses, maquillage…)12h30 Repas « Auberge espagnole » 14h30-16h15 jeu de piste en Famille avec énigmes au Bournat (sur inscription). Gratuit à tous les élèves inscrits. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-24 09:30:00

fin : 2024-03-24 16:15:00

Salle Eugène Leroy 99 allée Paul-Jean Souriau

Le Bugue 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

L’événement Journée des familles autour de l’Occitan Le Bugue a été mis à jour le 2024-03-15 par OT Lascaux-Dordogne, Vallée Vézère