Journée des Familles à Sainte-Adresse Sainte-Adresse Sainte-Adresse Catégories d’évènement: Sainte-Adresse

Seine-Maritime

Journée des Familles à Sainte-Adresse Sainte-Adresse, 15 mai 2022, Sainte-Adresse. Journée des Familles à Sainte-Adresse Sainte-Adresse

2022-05-15 – 2022-05-15

Sainte-Adresse Seine-Maritime Pour célébrer le retour des beaux jours, la Ville de Sainte-Adresse a concocté une journée pour les familles, le dimanche 15 mai, avec un grand nombre d’animations et d’activités gratuites (jeu de piste, espace pique-nique, badminton, modélisme naval, …). Animations gratuites, à l’extérieur du Parc de la Roseraie et/ou intérieur de la salle de l’ Orangerie. Pour célébrer le retour des beaux jours, la Ville de Sainte-Adresse a concocté une journée pour les familles, le dimanche 15 mai, avec un grand nombre d’animations et d’activités gratuites (jeu de piste, espace pique-nique, badminton, modélisme… +33 2 35 54 05 07 https://www.ville-sainte-adresse.fr/agendas/journee-des-familles/ Pour célébrer le retour des beaux jours, la Ville de Sainte-Adresse a concocté une journée pour les familles, le dimanche 15 mai, avec un grand nombre d’animations et d’activités gratuites (jeu de piste, espace pique-nique, badminton, modélisme naval, …). Animations gratuites, à l’extérieur du Parc de la Roseraie et/ou intérieur de la salle de l’ Orangerie. Sainte-Adresse

dernière mise à jour : 2022-05-03 par

Détails Catégories d’évènement: Sainte-Adresse, Seine-Maritime Autres Lieu Sainte-Adresse Adresse Ville Sainte-Adresse lieuville Sainte-Adresse Departement Seine-Maritime

Journée des Familles à Sainte-Adresse Sainte-Adresse 2022-05-15 was last modified: by Journée des Familles à Sainte-Adresse Sainte-Adresse Sainte-Adresse 15 mai 2022 Sainte-Adresse seine-maritime

Sainte-Adresse Seine-Maritime