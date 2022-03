Journée des espaces fortifiés: Calais Boucle des forts à vélo Fort Risban Calais Catégories d’évènement: Calais

Pas-de-Calais

Journée des espaces fortifiés: Calais Boucle des forts à vélo Fort Risban, 23 avril 2022, Calais. Journée des espaces fortifiés: Calais Boucle des forts à vélo

le samedi 23 avril à Fort Risban

Visite guidée: Calais, boucle des forts à vélo Partez à la découverte de la ville fortifiée à vélo avec un guide-conférencier. Circuit dans la ville Samedi 23 avril 2022 créneaux 10h |10h30 |14h |15h |16h durée 2h | Vélo et équipement non fourni | Gratuit | Jauge limitée | réservation à l’Office de Tourisme Calais Côte d’Opale au 03 21 96 62 40 | Point de rendez-vous au Fort Risban 21 Rue de la Mer, 62100 Calais

Sur réservation | gratuité

Calais, visite guidée à vélo: Boucle des forts, découvrez l’ancienne ville fortifiée et le système défensif des forts avec un guide tout en profitant d’une balade plein air. Fort Risban 21 Rue de la Mer, 62100 Calais Calais Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-23T10:00:00 2022-04-23T12:00:00;2022-04-23T13:00:00 2022-04-23T15:00:00;2022-04-23T15:00:00 2022-04-23T17:00:00;2022-04-23T17:00:00 2022-04-23T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Calais, Pas-de-Calais Autres Lieu Fort Risban Adresse 21 Rue de la Mer, 62100 Calais Ville Calais lieuville Fort Risban Calais Departement Pas-de-Calais

Fort Risban Calais Pas-de-Calais https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/calais/

Journée des espaces fortifiés: Calais Boucle des forts à vélo Fort Risban 2022-04-23 was last modified: by Journée des espaces fortifiés: Calais Boucle des forts à vélo Fort Risban Fort Risban 23 avril 2022 Calais Fort Risban Calais

Calais Pas-de-Calais