le dimanche 24 avril à Porte de Boulogne, Av. Pierre de Coubertin, 62100 Calais

Visite guidée : La citadelle de Calais Venez découvrir les secrets que renferme la Citadelle. L’occasion de découvrir des lieux fermés au public comme la salle du four à pain ou le batardeau. Chaussures de marches recommandées. Visite avec un guide-conférencier | 45min | Gratuit | Jauge limitée | réservation conseillée au 03 21 96 62 40 | Rendez-vous à l’entrée porte de Boulogne, devant l’anneau olympique. Accès Avenue Pierre de Coubertin, 62100 Calais Journée des espaces fortifiés à Calais visite guidée de la citadelle Porte de Boulogne,Av. Pierre de Coubertin,62100 Calais citadelle 62100 Calais Calais Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-24T10:00:00 2022-04-24T10:45:00;2022-04-24T11:15:00 2022-04-24T12:00:00;2022-04-24T14:30:00 2022-04-24T15:15:00;2022-04-24T15:45:00 2022-04-24T16:30:00;2022-04-24T17:00:00 2022-04-24T17:45:00

